Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler aksadı
Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler, Yenikapı ile Bağcılar istasyonları arasında aksamalı olarak yapıldı.
BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Yenikapı-Kirazlı M1B Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler, Yenikapı ile Bağcılar istasyonları arasında aksamalı olarak yapıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.
Bu arada, arıza nedeniyle vatandaşların Bağcılar Meydan ile Kirazlı durakları arasında yürümek zorunda kaldığı görüldü. Bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.
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