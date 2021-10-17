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Yenikapı'da müzik eşliğinde Trabzon günleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yenikapı'da müzik eşliğinde Trabzon günleri

Yenikapı Etkinlik alanında düzenlenen Trabzon Günleri, müzik eşliğinde devam ediyor.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Yenikapı Etkinlik alanında düzenlenen Trabzon Günleri, müzik eşliğinde devam ediyor. Etkinlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara karalahana çorbası ikram edildi.

Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen 'Trabzon Tanıtım Günleri' tüm renkleri ve yöresel lezzetleri ile devam ediyor. 17 Ekim Pazar akşamına kadar Yenikapı'da sürecek olan etkinlikte vatandaşlar hamsi, karalahana çorbası, fındık, kemençe ve horon eşliğinde tanıtım günlerinde vakit geçiriyor. Karadeniz rüzgarının estiği etkinlikte hem yöresel lezzetler görücüye çıkıyor hem de memleket hasreti çekenler, Trabzon'a ait özledikleri yemekleri bulma imkanına sahip oluyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından etkinlikte vatandaşlara ücretsiz karalahana çorbası ikram edildi. Pandemi nedeniyle geçen sene düzenleyemedikleri etkinliği bu sene düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Trabzon Dernekleri Federasyon Başkanı İsmail Şatıroğlu, bu etkinlik nedeniyle heyecanlı olduklarını söyledi. Şatıroğlu, "Bir ara karamsardık yapalım mı yapmayalım mı diye ama gerçekten insanımız çok özlemiş. Bir taraftan kardeş şehrimiz Kahramanmaraş vilayetimiz halaylarla, bir taraftan horon ve kemençelerle bu güzelliği burada bu insanlarla beraber yaşıyoruz. Trabzon etkin bir vilayet, her yerde olduğu gibi burada da etkinliğini gösteriyor. Bütün belediyelerimiz burada. Bütün sanatçılarımız burada" diye konuştu.

Trabzon'u burada yaşadığını ve Sürmeneli olduğunu anlatan Hakan Hekimoğlu isimli vatandaş, "Gaziosmanpaşa'da oturuyorum. Bu sene Yenikapı'da düzenlendiği için çok mutluyuz. Bu güzel ortamda Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin çorbasını da içiyoruz burada, karalahana çorbasını seve seve içiyoruz. Bu güzel havada Trabzon'u bize yaşattığı için büyüklerimize teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

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