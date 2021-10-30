Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama
AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle aksama yaşanıyor.
Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle aksama yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerini yer verildi.
AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri
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