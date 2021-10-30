Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde aksama

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle aksama yaşanıyor.

Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda enerji kesintisi nedeniyle aksama yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'mızda enerji kesintisi nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Davutpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerini yer verildi.

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kurulacağını, ihalenin yıl sonuna kadar...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kurulacağını, ihalenin yıl sonuna kadar...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title