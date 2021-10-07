Yeniden yargılanan cinsel istismar sanığına 26 yıl 18 ay hapis cezası verildi - Haberler
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Yeniden yargılanan cinsel istismar sanığına 26 yıl 18 ay hapis cezası verildi

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Yeniden yargılanan cinsel istismar sanığına 26 yıl 18 ay hapis cezası verildi

Mersin'de, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığa, Adana'da yeniden yargılandığı davada 26 yıl 18 ay ceza verildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'de, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığa, Adana'da yeniden yargılandığı davada 26 yıl 18 ay ceza verildi.

Adana 12. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.D. ve tarafların avukatları katıldı.

M.D. hakkındaki iddiaları reddederek beraatini istedi.

Sanık, "nitelikli cinsel istismar suçundan" 21 yıl 3 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl 15 ay olmak üzere 26 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklanmasına da hükmedilen sanık cezaevine gönderildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 2019'da yargılanan M.D'ye 25 yıl hapis cezası verilmiş, müşteki avukatları sanığın tutuklanmaması nedeniyle karara itiraz etmiş ve sanığın yeniden yargılanması kararlaştırılmıştı.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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