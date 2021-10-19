(YENİDEN)- 17 YIL ÖNCEKİ TÖRE CİNAYETİ DAVASINDA AĞABEYE VERİLEN BERAAT KARARI KALDIRILDI

İSTANBUL (DHA) - 17 YIL ÖNCEKİ TÖRE CİNAYETİ DAVASINDA AĞABEYE VERİLEN BERAAT KARARI KALDIRILDI

Özden ATİK/ İstanbul, Dha - ARNAVUTKÖY'de 17 yıl önce öldürülen 16 yaşındaki Arzu Tuncel'i bakire olmadığı yönündeki dedikodulardan dolayı töre nedeniyle öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan iki ağabeyden biri hakkındaki beraat kararı üst mahkemece kaldırıldı. Mahkeme, ağabey Şener Tuncel hakkında müebbet ağır hapis cezası verdi. Diğer ağabey Yemlihan Tuncel hakkında ise yeterli delil elde edilemediğinden beraat kararı yerinde bulundu.

Arnavutköy'de 5 Şubat 2004'te gerçekleşen olay sonrası hazırlanan iddianameye göre, 16 yaşındaki Arzu Tuncel ile nişanlısı Güner B. ile askere gitmeden önce nişanlandı. Güner B., nişanlısı öldürülmeden iki gün önce evlilik hazırlıklarını konuşmak için ailesinin evine gitti. Maktülenin annesi Güner B'ye, "Oğlum sen askerdeyken, Arzu evin çatısında çamaşır asarken çatıdan yere düşmüş. Bu esnada kızlığı bozuldu. Sen erkek adamsın. Gerdek gecesinde kolunu az kesersin kan akıtırsın. Bu olayı fazla büyütme" dedi. Bunu duyunca şok yaşayan Güner B. de "Niye benim büyüklerime haber vermediniz. Muayene ettireceğim. Kaza sonucu olduğu ortaya çıkarsa evlenirim" dedi. İddianameye göre olayı duyan ve olay tarihinde 23 yaşında olan ağabey Şener Tuncel, bu iddiayı kardeşi Arzu'ya sordu. Arzu da ağlayarak, "Bakireyim. Kimseyle ilişkim olmadı. Komşular bana iftira atıyor" dedi. Ancak Arzu Tuncel'in yakınlarına öldürüleceğini söylediği anlatıldığı iddianamede, "çevredekilerin dedikoduları nedeniyle cinayete kurban gideceğini bildiği, daha sonrasında maktülenin ağabeyi Şener Tuncel'in jandarmaya maktulün kayıp olduğu yönünde ihbarda bulunduğu ve maktülenin evlerine yürüme mesafesinde boş bir arsada 17 yerinden delici ve kesici aletle yaralanmış şekilde canavarca hisle öldürülmüş şekilde bulunduğu" anlatıldı.

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AİLE, NİŞANLISININ DOKTOR ISRARINDAN RAHATSIZ OLDU

OTOPSİ RAPORUNA GÖRE BAKİRE ÇIKTI

YEREL MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

ÜST MAHKEMEDE DURUŞMA YAPILDI

BERAATİNİN ONANMASINI İSTEDİ

"HER İKİ AĞABEY DE CEZALANDIRILSIN"

SAVCI BİR AĞABEYİN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

"ÖLDÜRMEDİM"

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

DİĞER AĞABEYİN BERAATİ DEVAM

Mahkeme heyeti, sanık Yemlihan Tuncel hakkında "Nitelikli öldürme" suçundan yeterli delil elde edilemediğinden beraatine karar verildiği, savunmasının inandırıcı bulunduğu ve bu hükümde isabetsizlik görülmediği belirtilerek bu sanık yönünden istinaf başvurusunun reddine karar verildi.

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