Yeni Sezonda NKÜ GÜNDEM Programının İlk Canlı Yayın Konuğu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER Oldu 19-10-2021

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi YouTube kanalı NKÜ TV'de canlı yayınlan NKÜ GÜNDEM programının yeni sezona ilk stüdyo konuğu Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER oldu. Prof. Dr. Bülent EKER programda yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte merak edilen sorulara cevap verdi.

Yapımcılığını Üniversitemiz Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk ETİ'nin yaptığı; Yönetmen ve Sunuculuğunu ise Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğr. Gör. Dr. Yıldırım Onur ERDİREN'in üstlendiği programda, Prof. Dr. Bülent EKER öğrencilerden gelen eposta ve sosyal medya mesajları ile şekillen soruları, tekrar başlanan yüz yüze eğitim ışığında Üniversitemizin yeni akademik yıla ait vizyonuyla yanıtladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER, yüz yüze eğitim ile Üniversitemizin o eski cıvıl cıvıl enerjisini geri kazandığını vurgulayarak başladığı konuşmasında, pandemi önlemlerinin dikkatli bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Prof. Dr. EKER, "Covid dönemi bize geçmişte çok sık kullanmadığımız teknolojileri (Zoom, Mirosoft Teams gibi) iletişim kanallarını öğretti. Online toplantılar hayatımızın bir parçası. Üniversitemiz bünyesinde 40 kadar hibrit sınıf oluşturduk. Sınıflarda kameralar var. Öğrenciler ve Hoca yüzyüze eğitim yaptığı kadar, ihtiyaç halinde uzaktan eğitimi de aynı anda gerçekleştirebiliyor. Hem sınıftaki öğrenciler ders yapabiliyor, hem uzaktakiler sınıf arkadaşlarını da görerek ders işleyebiliyor. Bu sistem az sayıda üniversitede kurulu şuan. Biz kendimiz kurduk. Her birimde 2'şer sınıf oluşturduk. İsteğe bağlı bir kullanım söz konusu; istenmezse kullanılmayabiliyor. Yüz yüze eğitim devam etse bile biz bu sistemi tüm sınıflara yaymayı amaçlıyoruz. Örneğin bu sistem aracılığı ile yurtdışından veya uzaktan, alanında uzman bir kişi anında derslere konuk olarak katılabilecek ve bu derse hem ilgi ve katılım açısından zenginlik katacak, hem de öğrenmeyi kolaylaştıracak. Her inovatif faaliyet gibi gibi bu da üzerinde sürekli geliştirme ve çalışması devam eden bir konu. Bilgi İşlem ekibimize bu altyapının gerçekleşmesini sağladıkları için teşekkür ederim" dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. EKER, 2021-2022 yılına tuttuğu projeksiyonda, yüz yüze eğitimde pandemi ile ilgili alınan tedbirlere de değindi. E-Nabız sistemi ile yapılan protokol sayesinde her Hoca ve öğrencinin HES kodlarına işlenen bilgilerin Üniversite sistemimiz tarafından çekilerek, dersten önce Hocalar veya yönetim tarafından görülebildiğini ve gerekirse ücretsiz PCR testi yaptırmaya Üniversitemiz Hastanesine yönlendirmek gibi gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Prof. Dr. EKER bu uygulamayla ilgili olarak "Biz öğrenciyi yıldırmak değil, kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. EKER, üniversitemizde son dönemde gerçekleşen İş Sağlığı ve Güvenliği hizmet için eğitimleriyle ilgili olarak gelen soruyu ise şöyle yanıtladı: "Üniversitemizde Kalite Çalışmaları başlattık. Kalite çalışmalarından, Üniversitemizi yalnızca dört duvarın içindeki eğitimiyle değil, dört duvarın dışındaki kampüs yaşamıyla da öğrencileri kendine çekebilen bir yükseköğretim kurumu haline getirmesini ve kaliteyi üniversitemizde yaşayan kültür haline getirmeyi bekliyoruz. Kalite çalışmaları dahilinde Üniversitemizde Kalite Hamlesi başlatılmıştır. Bu kapsamda Üniversitemizin stratejileri doğrultusunda, yapılan çalışmalarda ortak bir dil ve düşünce oluşturmak ve yönetim sistemi için temel bir yapı kurgulanmasına yönelik olarak 2021 Yılı başında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bütününde Entegre Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001; ISO 27500; ISO 14001; ISO 45001) çalışmaları başlatılmıştır. Buna dönük olarak hizmet içi eğitimlerimiz, örneğin geçtiğimiz birkaç aylık periyodda ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Belgesi için akademik ve idari tüm personelimize eğitimlerimiz oldu. Kalite hususunda alacağımız bu belgeler, uluslararası tanınırlığımızı da artıracak" dedi.

"Üniversitemiz Adına Harika Gelişmeler"

Prof. Dr. Bülent EKER, programın sunucusu Öğr. Gör. Dr. Yıldırım Onur ERDİREN'in "Üniversitemiz adına harika gelişmeler" diye ifade ettiği Üniversitemi, kampüsümüz ve öğrencilerimize yönelik yeni yapılması planlanana faaliyetlerle ilgili şöyle konuştu:

"Öğrenci kampüsten şunu bekliyor; yaşayacağı, sosyalleşeceği alanlar olsun istiyor. Bunu dijital yönden de destekleyerek gerçekleştirmek istiyoruz. Çeşitli birimlerde turuncu renkli kiosklarımız var. Bunlar öğrencilerimizin kitap bulma sorununu ortadan kaldırıyor. Milli Kütüphane ve Külliye'deki Millet Kütüphanesi gibi açık erişim kaynaklarına kiosklardan öğrencilerimiz erişip bu kütüphanelerde sunulan kitapları ücretsiz olarak taşınabilir belleklerine indirebiliyor. "

"Üniversitemizi çevreyle ve doğayla bütünleşik bir kampüs, bir üniversite yapmak istiyoruz. Yabancı öğrenciler Üniversitemize geldiklerinde temiz bir kampüsle karşılaştıklarını söylüyorlar. Fen Edebiyat Fakültesi civarında lavanta bahçesi oluşturduk. Öğrencilerimizin Üniversitemizi sahiplenmeleri, onların aidiyet duygularına hitap eden burada bir Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hatırası dev fotoğraf çerçevesi yaptık. Lavanta bahçesinin yanı sıra gül bahçesi de oluşturacağız. Sevimli hayvan dostlarımızın kampüs içerisindeki beslenme alanlarını artırmayı planlıyoruz. "

"Öğrencilerimizi eskiye nazaran daha vakur görüyorum. Biz de onlar için daha yeni imkanlar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela öğrencilerimiz için çok kısa süre içerisinde yeni ve ferah oturma alanları yapacağız. Kampüsümüzde Belediyenin bisiklet istasyonu var. Bunun dışında, kampüsümüze 50-60 kadar bisiklet daha getirtmeyi planlıyoruz. Kampüsümüz yanındaki 280 dönüm ormanımız da Üniversitemiz ve öğrencilerimiz için büyük bir avantaj. İlerleyen zaman içerisinde ormanlık bu alanda paintball sahasını ve açık hava spor aletlerini koymak istiyoruz. Ormanımızın Üniversitemize tahsisi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP'a çok teşekkür ederiz.

"Öğrencilerimiz faaliyet de istesinler, özellikle sanatsal faaliyet istesinler, biz yapalım. Sadece bilim değil, sosyal aktivite de olmalı. Bunun için biraz meraklı olmalılar. Her şey ders değil. Sosyal alanı kenara atmamalı. Mesela şuan Kızılay Kan Bağışı aktivitesi var kampüsümüzde; öğrencilerimiz oraya katılıp kan bağışına katkıda bulunabilir. "

"Diğer üniversitelerdeki yenilikleri de öğrencilerimiz için takip ediyoruz. Ancak öğrencilerimizin de etraflarına duyarlı olmaları ve bunları Üniversitemizi, kampüsümüzü geliştirmek ve güzelleştirmek için bize aktarmalarını bekliyoruz. Örneğin Şarköy Meslek Yüksekokulu Hocalarımızla yöresel yemeklerle ilgili bir sanal ortam oluşturduk. Çok yakında bunun gibi yenilikleri sizlerle ve öğrencilerimizle paylaşacağız. Öğrencilerimiz bu imkanları artırırken bize destek olsunlar, onlar da gayret göstersinler. Hemen yanımızda gerçekleşen Teknofest'e bizden katılım daha çok olmalı. Bu yüzden 'Teknoloji Yolculuğu' adlı projeyi başlattık. Üniversitemiz ve Teknokentimizin ortak yürüteceği proje tabanlı yeni ilk adim lansmanı bu. Her hafta bu lansmanlar birleştirilerek asıl proje ortaya konulacak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve NKUTEK fark yaratır. "

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER programda son olarak "Öğrencilerimizin Üniversitelerinde mutlu olmalarını istiyoruz. Rektör Hocamız Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'in öncülüğünde yönetim olarak tüm çabamız bunu sağlamak için" şeklinde konuştu.

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