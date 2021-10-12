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YENİ PROJE YİNE ÇATALCA

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YENİ PROJE YİNE ÇATALCA

Çatalca'mızda göreve gelir gelmez, az zamanda çok ve büyük projeler kazandıran Başkanımız Mesut ÜNER, geçtiğimiz yaz aylarını ilçemize kazandırdığı projelerin açılışlarıyla tamamlamasının ardından, bir büyük projenin daha çalışmalarına başlandığını müjdeledi.

Çatalca'mızda göreve gelir gelmez, az zamanda çok ve büyük projeler kazandıran Başkanımız Mesut ÜNER, geçtiğimiz yaz aylarını ilçemize kazandırdığı projelerin açılışlarıyla tamamlamasının ardından, bir büyük projenin daha çalışmalarına başlandığını müjdeledi.

MODERN BELEDİYE TİCARET MERKEZİ ÇATALCA'MIZA HAYIRLI OLSUN

İlçe merkezimizde bulunan Belediye İş Hanı resmi raporlu deprem riski taşıyan bir alandı. İşte böylesine bir riskli bir alanda Başkanımız Mesut ÜNER durumu kontrol altına alarak Belediye İş Hanının yıkımına başladı. Başlayan yıkımın ardından, yıkılan alana Başkanımız Mesut ÜNER tarafından muhteşem bir "Modern Belediye Ticaret Merkezi" kazandırılıyor.

Projenin şantiye alanında yıkımlar sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "ÇATALCA'MIZDA HİZMET DOKUNUŞLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ. TİCARET MERKEZİ PROJEMİZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK. Belediye iş hanımız deprem riski yüksek resmi raporlu bir yerdi. Yüksek riskli raporlu alanda esnafımızın ticaret, vatandaşımızın ise alış-veriş yapmasını asla kabullenemezdik. Hemen kollarımızı sıvadık ve Belediye İş Hanımızı boşaltarak yıkımına başladık. Belediye İş Hanımız yerine, modern bir Belediye Ticaret Merkezini ilçemize kazandırıyoruz. Modern Belediye Ticaret Merkezimiz 10. 078, 52 m2 alanda 93 adet iş yeri ve teknik alana sahip olacak ve siz değerli Çatalca halkımıza hizmet edecek. İlçemize kazandırdığımız Millet Bahçesi, Otopark, Cumhuriyet Meydanı ve Kaymakamlık Binamızla birlikte Belediye Ticaret Merkezimiz muhteşem modern bir görüntü kazanacak. HAYIRLI OLSUN. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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