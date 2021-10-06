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Yeni otobüslerden 20 adedi daha geldi

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Yeni otobüslerden 20 adedi daha geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan otobüslerden 20 tanesi daha kente ulaştı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (Bültenler) - Toplam 129 otobüs alacak olan Büyükşehir'e, geçtiğimiz günlerde gelen 20 otobüsle birlikte toplam 40 otobüs teslim edilmiş oldu. Körfez garajında prosedürlerin tamamlanmasını bekleyen yeni otobüsler, trafik yükünü azaltırken daha konforlu ulaşım imkânı sunacak.

BAŞKAN 6 EYLÜL'DE MESAJ VERMİŞTİ

Başkan Büyükakın, 6 Eylül'de yaptığı paylaşımda "Yeni otobüsler hazırlanıyor... Çok Yakında" diyerek otobüslerin yakında zamanda teslim edileceği mesajını vermişti.

TOPLAM 129 OTOBÜS

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandıracağı 129 otobüsten 40'ı Kocaeli'ye ulaştı. İlk partisi gelen otobüslerin kalan kısmı parçalar halinde kente getirilerek Büyükşehir yetkililerine teslim edilecek.

YILSONUNA KADAR TESLİM EDİLECEK

84 adet 12 metre ve 36 adet körüklü CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz) yakıtlı ve alçak tabanlı (A grubu) BMC, 7 adet 12 metrelik (C grubu) Mercedes ve 2 adet 8 metrelik (B grubu) Otokar marka otobüsün yılsonuna kadar Büyükşehir'e teslim edilmesi planlanıyor.

ÇEVRE DOSTU, 5 YIL GARANTİLİ

Çevre dostu sıkıştırılmış doğalgaz yakıt (CNG) sistemli otobüsler, 5 yıl boyunca yedek parça ve servis garantili. 90 ve 160 yolcu kapasite olarak iki farklı boyuta sahip olan otobüsler yakıt tasarrufu, rampa çekiş performansı ile emsallerine göre daha güçlü motor sistemine sahip.

GÜVENLİK ÖN PLANDA

Güvenlik boyutunun da ön planda tutulduğu otobüsler, çarpışma ve güvenlik ikaz sistemine sahip. Savrulma engelleyici fren ve güvenlik sistemleri ile donatılan otobüslerde tam otomatik yolcu dezenfektan sistemi de bulunuyor.

YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANI VE SİSTEMLERİ

Ferah iç hacmi ile de dikkat çeken otobüslerde elektronik yolcu bilgilendirme ekranı ve sistemleri, araç içi güvenlik kameraları, panik butonu, nano teknoloji bakteri önleyici koltuk ve döşemeleri bulunuyor.

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