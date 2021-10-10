Yeni nesil NX ile Lexus için yeni bir dönem başlıyor

Yeni NX, Lexus'un ilk plug-in hibrit modeli de dahil olmak üzere mart ayından itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak.

Lexus'tan yapılan açıklamaya göre, premium otomobil üreticisi Lexus, ikinci nesil NX modelinin tanıtımını bir test sürüşüyle gerçekleştirdi. Markanın D-SUV segmentindeki temsilcisi Yeni NX, Lexus'un ilk plug-in hibrit modeli de dahil olmak üzere mart ayından itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak.

Lexus markasının tasarımda gideceği yeni yönü ortaya koyan, dinamik performans ve teknoloji açısından ileriye doğru bir adım atan NX, ilk nesilde olduğu gibi yeni nesilde de yenilikçi bir yaklaşımla öne çıkıyor.

"Yeni NX Türkiye'de Lexus'un ana modellerinden biri haline gelecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lexus Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, NX modelinin Türkiye pazarına gelişiyle birlikte markanın iddiasını daha da artıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni NX modelimizi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde pazara sunduğumuzda hem D SUV segmentinde hem de premium segmentte iddiamızı daha da artıracağız. Yeni NX, marka adına yeni bir dönemi temsil ediyor ve markanın geleceğini şekillendirecek modellerden biri olacak. Bu model Türkiye'de adetsel olarak büyümemizde önemli katkılarda bulunacak ve ana modellerimizden biri haline gelecek. Lexus'un Avrupa'da ve Türkiye'deki yolculuğunda etkin rol oynayacak NX, gelecek yıl elimizin daha da güçlenmesini sağlayacak. Türkiye'de hibrit ve plug-in hibrit, yani şarjlı hibrit seçenekleriyle satışa sunulacak olan Yeni NX'in, premium segment kullanıcılarının da büyük beğenisini kazanacağına inanıyoruz. Bununla birlikte filo firmalarının da markamıza ilgisi büyük ve yeni NX için ön sipariş görüşmelerine şimdiden başladık."

Lexus'un yeni NX modeliyle birlikte kullanıcılara çok farklı bir seçenek sunacaklarını bildiren Bozkurt, "Her açıdan geliştirilen yeni NX, aynı zamanda Türkiye'de şu anki hibrit vergi teşvikinden faydalanıyor. NX için şu anda 300 bin TL civarında bir vergi teşvik avantajı bulunuyor. Bununla birlikte plug-in hibrit versiyonlarda maliyetlerin daha yüksek olmasından dolayı daha fazla fiyat avantajı sunabilmek adına daha kapsamlı bir teşvikin gelmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Lexus'un sahip olduğu elektrifikasyondaki teknolojik üstünlüğün altını çizen Bozkurt, "Lexus'un geliştirdiği plug-in hibrit NX, üstün teknolojisi sayesinde şehir içinde 98 kilometreye varan bir menzil sunarak segmentinde sadece elektrikle en uzun menzili gerçekleştirme başarısına imza atıyor. Yakıt tüketim ortalaması ise 100 kilometrede sadece 1,1 litre olarak ölçüldü. Müşterilerimizin bu teknolojik araçtan çok fazla etkileneceğini şimdiden hissediyoruz. NX'in yüksek elektrikli menzili önümüzdeki dönemde daha fazla ses getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Bulunurluk problemimiz yok, hemen teslim avantajına sahibiz"

Ali Haydar Bozkurt, Lexus olarak çip krizinden en az etkilenen marka olduklarını belirterek, "Şu anda bulunurluk problemimiz yok ve hemen teslim avantajına sahibiz. Hedefimiz, her yıl bir önceki yılın üzerine çıkmak ve biz geçen senenin adetlerini ağustos ayı itibarıyla aşmayı başardık. Premium pazarın üzerinde bir büyüme elde ettik. Premium pazar ilk 9 ayda yüzde 13 büyürken, Lexus olarak yüzde 58 büyüme kaydettik." ifadelerini kullandı.

Premium segmentteki müşteri beklentilerinin daha yüksek ve farklı olduğunu aktaran Bozkurt, "Bu da içinde yoğun rekabeti barındırıyor. Ayrıcalıklı hizmetler sunmanın gayreti içindeyiz. Geniş premium servis ağı, gerektiğinde helikopter ile servis hizmeti, ikame araç, bireysel danışman, 7/24 açık showroom ve geri alım garantisi bunlardan sadece bazıları. Bunun yanında ayrıca Lexus ikinci el olarak da değerini koruyan bir marka ve tüm bu hizmetlerle birlikte farklı bir konumda olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lexus'un ilk plug-in hibriti: NX 450H+

Verilen bilgiye göre, yeni nesil NX ile birlikte Lexus'un plug-in hibrit versiyonu da satışa sunulacak. Lexus'un 15 yıldan daha uzun süredir hibrit teknolojisindeki uzmanlığını yansıtan ilk plug-in hibrit modeli, yeni NX 450h+ ismiyle sahneye çıkıyor.

NX 450h+'ın hibrit sistemi, dört silindirli 2.5 litrelik hibrit motoru, 134 kW ön elektrik motoru ve 40 kW arka elektrik motoruyla kombine ediyor. Elektrik motorları, dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen 18.1 kWh'lık sınıfının en yüksek kapasiteli bataryasından güç alıyor. Arkada yer alan elektrikli motor, E-Four teknolojisiyle dört çeker sürüş sağlıyor.

NX 450h+ toplam güç olarak 309 HP üretiyor ve bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6,3 saniyede tamamlıyor. Bu yüksek performansa karşın WLTP ölçümlerine göre karbondioksit emisyonu 20-26 g/km ve ortalama yakıt tüketimi 0.9-1.1 lt/100 km değerleri ile sınıfının en iyi değerlerini sunuyor.

Lexus'un elektrikli motorlar konusundaki köklü geçmişi, NX'in sınıfının lider elektrikli sürüş kapasitesine sahip model olarak öne çıkmasını sağlıyor. NX ortalama olarak karma tüketimde 69-76 kilometre elektrikli menzile sahipken şehir içerisinde versiyona göre 98 kilometreye kadar sadece elektrik motoruyla yol alabiliyor.

Bataryanın boşalması halinde aracın yüksek verimliliğini hala korumaya devam etmesi ise Lexus'un hibrit deneyimi sayesinde fark yarattığı bir başka nokta olarak öne çıkıyor. Bataryanın boşaldığı durumlarda birçok rakip sistem aracın normal içten yanmalı bir araç gibi çalışmasına yol açarken, NX 450h+'ın kendi kendini şarj eden hibrit sistemi, verimliliğin rakiplerin yakıt tüketimine göre ortalama yüzde 30 daha yüksek olmasını sağlıyor. Bu durumda benzinli motor bataryayı şarj etme moduna geçiyor ve daha verimli bir enerji yönetimi elde edilmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda NX'in sadece elektrik gücüyle gidilebilmesi adına her zaman bataryada daha fazla gücün olmasını sağlıyor.

Bununla birlikte NX 450h+'ın bataryası, 230 V/32 A bağlantı ve araçtaki 6.6 kW şarj sistemiyle 2,5 saat civarında doldurulabiliyor.

NX'in daha verimli ve performanslı hibriti: NX 350h

NX ürün gamının bir diğer seçeneği olan tam hibrit NX 350h, dördüncü nesil Lexus hibrit teknolojisi ile hibrit performansını ve verimliliğini daha ileri seviyelere taşıyor. NX 450h+ plug-in hibrit ile aynı 2.5 litre motora sahip olan araç, 244 HP ile ilk nesil NX300h'ye göre yüzde 24 daha fazla güç üretiyor ve yüzde 10 civarında daha az karbondioksit salımı gerçekleştiriyor. Bu sayede performansı artan araç 0-100 km/s hızlanmasını 7,7 saniyede tamamlıyor.

Lexus, tamamen yeni NX modeliyle daha sofistike bir tasarıma imza attı. Lexus, L-finesse tasarım felsefesini geliştirerek zarif tasarımı yüksek teknolojiyle bir araya getiriyor. İlk nesil NX'te kullanıcıların büyük beğenisini toplayan yenilikçi karakter korunurken, yeni nesil NX'e daha sofistike, olgun ve dinamik bir tasarım dili adapte edildi.

NX'in "fonksiyonel güzellik" temasına sahip yeni tasarımı, şık görünmesinin ardında daha iyi aerodinamileri, daha düşük gürültü seviyesini ve daha yüksek yakıt verimliliğini barındırıyor. Yeni nesil NX'in dinamik sürüşünü vurgulamak adına kavisli yüzeyler ve keskin çizgilere yer verildi.