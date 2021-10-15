YENİ MAHALLE'DE BÜYÜK DEĞİŞİM - Haberler
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YENİ MAHALLE'DE BÜYÜK DEĞİŞİM

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YENİ MAHALLE'DE BÜYÜK DEĞİŞİM

YENİ MAHALLE'DE BÜYÜK DEĞİŞİMASFALT ÇALIŞMASI İLE YENİ MAHALLE'Nİ CADDE VE SOKAKLARI YENİLENİYORMuş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne balı ekiplerin mahallelerdeki asfalt mesaisi kesintisiz devam ediyor.

MUŞ (Habermetre) - YENİ MAHALLE'DE BÜYÜK DEĞİŞİM

ASFALT ÇALIŞMASI İLE YENİ MAHALLE'Nİ CADDE VE SOKAKLARI YENİLENİYOR

Muş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne balı ekiplerin mahallelerdeki asfalt mesaisi kesintisiz devam ediyor. Kış mevsimi öncesi üstyapı çalışmalarına ağırlık veren ekipler, Yeni Mahalle'de başlattığı asfalta çalışması ile birçok yolu yeniledi.

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