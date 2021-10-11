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Yeni itfaiyeciler artık göreve hazır

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Yeni itfaiyeciler artık göreve hazır

Vatandaşların can ve mal güvenliği için aralıksız çalışan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bünyesine yeni kattığı personele eğitim veriyor.

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen yeni personellerin 3. grup eğitimleri tamamlandı. Teorik ve uygulamalı olarak 2 haftalık eğitim programından geçen itfaiyeciler, yeni görevlere hazır.

İTFAİYEYE TAZE KAN

Vatandaşların can ve mal güvenliklerini korumaya yönelik olarak görevini 7 gün 24 saat sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hizmet kalitesini geliştirmek için personel artırımına gitti. Daha önce Gönüllü İtfaiyeci olarak İtfaiye Hizmetlerine katılan ve itfaiye hizmetlerinde daha etkin müdahale sağlanabilmesi amacıyla aktif itfaiye görevine alınan yeni personellerin eğitimleri tamamlandı.

EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

Eğitimler, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) eğitmenleri tarafından verildi. Yeni itfaiyecilere yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, yüksek açı kurtarma, trafik kazalarında kurtarma vb. konularında eğitimler verildi.

2 HAFTALIK EĞİTİM

Teorik ve uygulamalı olarak 2 haftalık bir eğitim programından geçen itfaiyeciler, eğitim sonunda gerçekleştirilen tatbikatlarda hünerlerini sergiledi. Müdahale Aracı ve Merdivenli Araç eşliğinde yapılan tatbikatta, itfaiyecilerin olay yeri müdahale becerileri gözlemlendi. Ekip organizasyonu başta olmak üzere farklı yangın senaryolarına göre müdahale sistemi oluşturmaları sağlandı.

GÖREVE HAZIRLAR

Değişken senaryo yöntemi ile anlık olarak farklı olaylara müdahale etmeleri istenen itfaiyeciler, malzeme ve ekipman seçimini doğru kullanarak aldıkları eğitimin hakkını verdi. Eğitimlerini tamamlayan itfaiyeciler Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı ilimizin farklı noktalarındaki itfaiye istasyonlarında; ayrıca, AFKOM Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli sahillerinde yürütülen KOSKEM faaliyetleri kapsamında cankurtaran olarak hizmet verecek.

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