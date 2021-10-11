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Yeni doğan bebeklerde işitme tarama testi uyarısı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Sağlık

Yeni doğan bebeklerde işitme tarama testi uyarısı Bebeklerde işitme testi erken yapılmadığı zaman ileri ki süreçlerde işitme engeli olabilir Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun Boğaz Kliniğinde görevli Op. Dr.

DİYARBAKIR (İHA) - Yeni doğan bebeklerde işitme tarama testi uyarısı

Bebeklerde işitme testi erken yapılmadığı zaman ileri ki süreçlerde işitme engeli olabilir

DİYARBAKIR - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun Boğaz Kliniğinde görevli Op. Dr. Günay Kozan, yeni doğan bebeklerde işitme testinin en kısa sürede ya da doğduktan hemen sonra yapılmaması durumunda bebeklerin ömür boyu işitme engelli bir birey olarak kalabildiğini işaret ederek aileleri uyardı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun Boğaz Kliniğinde görevli Op. Dr. Günay Kozan, yeni doğan bebeklerin ailelerine işitme testi uyarısı yaptı. Op. Dr. Kozan, ailelerin işitme tarama testi yapmadığı takdirde bebeklerin ömür boyu işitme engelli kalabildiğini hatırlatarak önemli açıklamalarda bulundu.

"Erken teşhis edilmediği zaman işitme kaybı olacaktır"

Yeni doğan bebeklerin doğar doğmaz ve aynı hastanede bahse konu işitme tarama testi yapılabilmekte olduğunu belirten Op. Dr. Kozan, "Yeni doğan bebeklerde bizim istediğimiz işitme tarama testleri çok önemli ve Sağlık Bakanlığının programında da yer almaktadır. Yeni doğan bebeklerde işitme tarama testleri erken dönemde işitme kayıplarını tespit edip daha sonrasında ömür boyu oluşabilecek işitme kaybının önüne geçmek için yapılan bir taramadır. Aileler bunu yapmazlar ise ömür boyu işitme kaybı olacaktır ve bu insanlar 4 yaşından sonra tanı koyduğunda işitme kaybı ile konuşma problemi olacağından ömür boyu işitme ve konuşma engelli olarak kalacaklardır maalesef" dedi.

"Aileler pandemiden korkmasınlar, bebeklerine test yapsınlar"

Ailelerin pendemiden dolayı endişeye kapılıp bebeklerini hastaneye getirmekten çekinmemelerini isteyen Op. Dr. Kozan, "Pandemiden dolayı endişe ve sakınca görmeden rahat bir şekilde bebeklerini hastaneye getirebilirler. Bebeklerin getirileceği yerler izole bir alan olduğundan bu işitme testleri hastanelerimizde yapılmaktadır. Aileler bu konuda tamamen rahat olsunlar. Çünkü erken dönemde tespit edemediğimiz takdirde çok ciddi sıkıntılar oluşturacağından dolayı mutlaka erken dönemde gelmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Yeni doğan bebeklerde işitme tarama testi uyarısı

Yeni doğan bebeklerde işitme tarama testi uyarısı

Yeni doğan bebeklerde işitme tarama testi uyarısı

Yeni doğan bebeklerde işitme tarama testi uyarısı
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