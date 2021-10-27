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Yeni Bir Rapor, Zayıf Toprak Sağlığını Ulusal Güvenlik Tehdidi Olarak Tanımlıyor

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Yeni Bir Rapor, Zayıf Toprak Sağlığını Ulusal Güvenlik Tehdidi Olarak Tanımlıyor

Food & Global Security Network tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, toprak sağlığı hükümet bakanları tarafından gıda ve toplumsal güvenliğin korunması için kritik bir varlık olarak resmen tanınmalıdır.

Food & Global Security Network tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, toprak sağlığı hükümet bakanları tarafından gıda ve toplumsal güvenliğin korunması için kritik bir varlık olarak resmen tanınmalıdır.

Toprak sağlığı: ulusal güvenlik profili başlıklı rapor, dünyanın dört bir yanındaki tarım ve çevre bakanlıklarının, güvenli gıda kaynaklarının üretimini ve toprak işlevinin yenilenmesini birlikte denetlemek için savunma departmanlarıyla birlikte çalışması gerektiğini söylemektedir.

Kaynak: thecattlesite. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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