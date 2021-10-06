Yeni ay ne zaman Ekim 2021? Yeni ayda burçlara ne olacak? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni ay ne zaman Ekim 2021? Yeni ayda burçlara ne olacak?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Yeni ay ne zaman Ekim 2021? Yeni ayda burçlara ne olacak?

Astroloji ile ilgili olanlar gökyüzü hareketlerine hakimken, ilgili olmayanlar ise neler olduğunu merak ediyor. Eylül ayının son haftası güneş Terazi burcuna geçerken, Merkür ise yine Terazi burcunda retro yapmaya başladı. Yeni ay ne zaman

6 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 14:05'te 13 derece Terazi burcunda bir yeniay gerçekleşiyor. Ay ve Güneş'in bir araya geldiği bu anlarda tüm yeniaylarda olduğu gibi, yeniay gerçekleşirken yeni tohumlar ekilecek, kimi zaman içsel olarak kararsız olacağız. Peki, Yeni ay ne zaman Ekim 2021?

YENİ AY NE ZAMAN

Yeniay yarın (Perşembe) saat 14:05 sularında Terazi burcunun 14. derecesinde gerçekleşirken, anın yükseleni ise Oğlak olacak.

YENİAY'IN BURÇLARA ETKİLERİ

• KOÇ: İlişkiler ile ilgili gelişmeler olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

• BOĞA: Çalışmakoşulları ve sağlık durumu gündem olacak. İKİZLER: Aşk hayatı gündemde.

• YENGEÇ: Aile, ev, evlilik konuları gündemde.

• ASLAN: Yakın çevreniz (Kardeşler, kuzenler) gündeminizde olacak.

• BAŞAK: Yetenekleriniz ve maddi konular gündemde.

• TERAZİ: Hayatınıza yeni bir yön vermeye hazır olun.

• AKREP: Bilinçaltınız, korkularınız gündemde olacak.

• YAY: Gruplar, arkadaşlar, iletişim konuları ön planda olacak.

• OĞLAK: Kariyer, iş dünyası gündeminizde olacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

• KOVA: Yurt dışı bağlantıları, ticari konular gündemde.

• BALIK: Maddi denge ve finansal krizler gündemde.

Burç Yorumları: Günlük ve haftalık yorumlarınızı okumak için tıklayın.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Bekir Pakdemirli Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ziya Selçuk Fatma Şahin Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeni ay ne zaman Ekim 2021? Yeni ayda burçlara ne olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 12:13:02. #1.12#