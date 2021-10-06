Yeni ay ne zaman Ekim 2021? Yeni ayda burçlara ne olacak?

6 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 14:05'te 13 derece Terazi burcunda bir yeniay gerçekleşiyor. Ay ve Güneş'in bir araya geldiği bu anlarda tüm yeniaylarda olduğu gibi, yeniay gerçekleşirken yeni tohumlar ekilecek, kimi zaman içsel olarak kararsız olacağız. Peki, Yeni ay ne zaman Ekim 2021?

YENİ AY NE ZAMAN

Yeniay yarın (Perşembe) saat 14:05 sularında Terazi burcunun 14. derecesinde gerçekleşirken, anın yükseleni ise Oğlak olacak.

YENİAY'IN BURÇLARA ETKİLERİ

• KOÇ: İlişkiler ile ilgili gelişmeler olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

• BOĞA: Çalışmakoşulları ve sağlık durumu gündem olacak. İKİZLER: Aşk hayatı gündemde.

• YENGEÇ: Aile, ev, evlilik konuları gündemde.

• ASLAN: Yakın çevreniz (Kardeşler, kuzenler) gündeminizde olacak.

• BAŞAK: Yetenekleriniz ve maddi konular gündemde.

• TERAZİ: Hayatınıza yeni bir yön vermeye hazır olun.

• AKREP: Bilinçaltınız, korkularınız gündemde olacak.

• YAY: Gruplar, arkadaşlar, iletişim konuları ön planda olacak.

• OĞLAK: Kariyer, iş dünyası gündeminizde olacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

• KOVA: Yurt dışı bağlantıları, ticari konular gündemde.

• BALIK: Maddi denge ve finansal krizler gündemde.

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