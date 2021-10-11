YENGESİYLE ARBEDEDE 7'NCİ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YENGESİYLE ARBEDEDE 7'NCİ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, ağabeyinin eşi Emine Pala'ya (23) 'Benim olacaksın, yoksa ölürsün' dediği öne sürülen Aziz Pala (33), yaşanan arbedede 7'nci kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

SARIÇAM, ADANA (DHA) - ADANA'da, ağabeyinin eşi Emine Pala'ya (23) 'Benim olacaksın, yoksa ölürsün' dediği öne sürülen Aziz Pala (33), yaşanan arbedede 7'nci kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Aziz Pala'nın intihar edip, etmediği, yapılan çalışmanın ardından belli olacak.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Aziz Pala, ağabeyi Ahmet Pala'nın evinde kalmaya başladı. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Aziz Pala, iddiaya göre, sabah yengesi Emine Pala'nın yanına giderek 'Benim olacaksın, yoksa ölürsün' dedi. Bunun üzerine mutfaktan eline bıçak alan Emine Pala ile üzerine gelmemesini söylediği kayınbiraderi arasında arbede başladı. Kadının durumu haber vermesi üzerine eşi Ahmet Pala da eve geldi. Bu sırada devam eden arbedede Aziz Pala, 7'nci kattaki evin penceresinden düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Aziz Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşinin ölüm haberiyle Ahmet Pala, uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Pala'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Emine Pala'yı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve boynunda kesiler olduğu görülen Emine Pala'nın, emniyetteki ilk ifadesinde, kayınbiraderinin intihar ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Aziz Pala'nın intihar edip, etmediği, yapılan çalışmanın ardından belirlenecek.

YENGESİYLE ARBEDEDE 7'NCİ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

YENGESİYLE ARBEDEDE 7'NCİ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

YENGESİYLE ARBEDEDE 7'NCİ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

YENGESİYLE ARBEDEDE 7'NCİ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
SENA'YI SEVGİLİ OLMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

SENA'YI SEVGİLİ OLMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da gençlerle bir araya geldi: (3)

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Oğuzhan Asiltürk Ahmet Davutoğlu
Magazin Nihal Yalçın Tamer Karadağlı
Spor Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emine Erdoğan Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YENGESİYLE ARBEDEDE 7'NCİ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 14:10:01. #1.11#