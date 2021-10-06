Yemen ordusu: Taiz vilayetindeki çatışmalarda Husiler ağır kayıplar verdi

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde çıkan çatışmalarda İran destekli Husi milislerin ağır kayıplar verdiğini duyurdu.

Yemen haber ajansı SABA, Taiz Askeri Komutanlığı Manevi Rehberlik Bölüm Başkanı Albay Abdulbasıt el-Bahr'ın Taiz'de ordu güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamasını paylaştı.

Husilerin Taiz'in batısında ve kuzeybatısında dün ordu güçlerine düzenlediği saldırının püskürtüldüğü kaydedilen açıklamada, çatışmalarda Husi milislerin ölü ya da yaralı olmak üzere 50 kayıp verdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Husilere ait çok sayıda askeri teçhizatın da imha edildiği ifade edildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.