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"Yemen Kahve Devrimi" festivali Sana kentinde devam ediyor

AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Yemen'de 7 yıldır süren iç savaştan etkilenen çiftçileri desteklemek amacıyla başlatılan "Kahve Devrimi Festivali" kapsamındaki etkinlikler Sana kentinde sürüyor.

Yemen'de 7 yıldır süren iç savaştan etkilenen çiftçileri desteklemek amacıyla başlatılan "Kahve Devrimi Festivali" kapsamındaki etkinlikler Sana kentinde sürüyor.

Yemen Kahve Üreticileri, İhracatçıları ve Girişimciler Birliğinin katılımıyla dün başlayan festival, Husi yönetiminin "Tarım Bakanlığı" ve bağlı kuruluşlar tarafından "Kahvenin geliştirilmesi ve korunması bizim sorumluluğumuzdur" sloganıyla organize edildi.

Kahvesiyle meşhur Yemen'deki kahve üreticileri de ürünlerini festivalde sergileme fırsatı buldu.

Festivalle kahve üreticilerinin çalışmalarını sürdürmesini teşvikin yanı sıra dünya çapında tanınırlığa sahip Yemen kahvesiyle milli gelirin artırılması hedefleniyor.

Kahve uzmanı ve taciri İdris el-İdrisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin ılıman bir iklime sahip olduğunu ve bunun da kahvenin kalitesine etki ettiğini söyledi.

İdrisi, Yemen kahvesinin dağlık ve yüksek bölgelerde yetiştirildiğini belirterek, organik tarımla üretim yapıldığını ve ilkel bir şekilde güneş ışığında kurutulduğunu ifade etti.

Ancak 7 yıldır süren kanlı iç savaş Yemen'de kahve üretimine de gölge düşürdü. Bunun yanı sıra yağmur oranlarının ve sulama imkanlarının azalmasıyla kahve üretimindeki oran bir hayli geriledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri
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