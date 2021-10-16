Yemen'in Taiz kentinde kötüleşen yaşam koşulları protesto edildi - Haberler
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Yemen'in Taiz kentinde kötüleşen yaşam koşulları protesto edildi

AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
Yemen'in Taiz kentinde kötüleşen yaşam koşulları protesto edildi

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle kötüleşen yaşam koşulları ve ekonomik durumu protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde yerel para biriminin Dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle kötüleşen yaşam koşulları ve ekonomik durumu protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Taiz'deki gençlik gruplarından "Düzeltmek için Gençlik Hareketi"nin çağrısıyla kentin merkezinde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler, "Para biriminin değer kaybetmesi hükümet için bir utançtır", "Fiyatlardaki artış ve yönetimin ihmali vatandaşa karşı savaştır" ve "Tüm talihsizliklerin sebebi Husi darbesidir" ibarelerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

Hareket tarafından gösteride okunan bildiride, "krizin kötüleşmesi, yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi ve ulusal ekonominin çöküşünden hükümetin sorumlu olduğu" belirtildi.

Bildiride, göstericilere "mevcut Yemen hükümetini görevden almak ve ülkeyi Husilerden kurtarmak ve Yemen riyalini çöküşünü engellemek amacıyla çalışacak teknokrat hükümet oluşturmak için güçlerini birleştirmeleri" çağrısı yapıldı.

Altı yılı aşkın süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de, riyaldeki hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İç savaşın başladığı 2015 yılı başında bir ABD doları 215 Yemen riyali iken, savaşla birlikte yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bir dolar 1380 riyale kadar yükseldi.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri
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