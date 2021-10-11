Yemen'in Şebve ilinde döviz büroları kepenk kapattı - Haberler
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Yemen'in Şebve ilinde döviz büroları kepenk kapattı

AA / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel
Yemen'in Şebve ilinde döviz büroları kepenk kapattı

Yemen'in güneyinde yer alan Şebve ilindeki döviz büroları yerel para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle çalışmalarını durdurdu.

Yemen'in güneyinde yer alan Şebve ilindeki döviz büroları yerel para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle çalışmalarını durdurdu.

Şebve İlindeki Döviz Bürosu İşletmecileri Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, riyaldeki aşırı değer kaybı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar döviz alım satımının durdurulduğu belirtildi.

1 ABD dolarının 1250 riyalin üzerine çıkmasının ardından alınan karar uyarınca, acil ihtiyaç halinde 2 bin Suudi Arabistan riyali veya eşdeğerindeki para birimini geçmeyecek şekilde işlem yapılabilecek.

Yasal yollar haricinde döviz alım satımı yapanlara karşı uyarıda bulunulan açıklamada, "Yemen para biriminin çöküşü nedeniyle" söz konusu kararın alındığı vurgulandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen riyalinin rekor seviyedeki değer kaybı, halkın düşük olan alım gücünü daha da zayıflatırken, fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

İç savaşın başladığı yıllarda bir dolar 215 Yemen riyali iken, yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde bir dolar 1250 riyal sınırını aştı.

AA / Çağrı Koşak - Son Dakika Haberleri
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