Yemen'in Marib kentinde 4 gün içinde 400'den fazla Husi öldürüldü - Haberler
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Yemen'in Marib kentinde 4 gün içinde 400'den fazla Husi öldürüldü

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Yemen'in Marib kentinde 4 gün içinde 400'den fazla Husi öldürüldü

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimlerindeki Marib kentine düzenlenen hava saldırıları sonucu 4 gün içinde 400'den fazla silahlı Husi milisinin öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in orta kesimlerindeki Marib kentine düzenlenen hava saldırıları sonucu 4 gün içinde 400'den fazla silahlı Husi milisinin öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, 96 saat için Marib kentinin Abdiya ilçesindeki sivillerin himayesi amacıyla 118 hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Maliki, hava saldırılarında Husilerden 400'den fazla terörist unsurun öldürüldüğünü, milislere ait 15 askeri aracın tahrip edildiğini söyledi.

İnsani yardım kuruluşlarına seslenen Maliki, uluslararası ve gayriresmi insani yardım kuruluşlarının abluka altındaki Abdiya ilçesindeki sivillere yönelik sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Sözcü Maliki, Arap koalisyonuna bağlı hava gücünün 18 gün boyunca düzenlediği operasyonlar sonucunda Husilerin Abdiya ilçesine girişinin durdurulduğunu ifade etti.

Söz konusu açıklamaya ilişkin Husilerden henüz bir yorum yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
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