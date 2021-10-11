Yemen'in Marib ilinden BM'ye Husi kuşatması altındaki 35 bin sivili kurtarma çağrısı

Yemen'in Marib vilayeti yetkilileri, Birleşmiş Milletlere (BM), İran destekli Husi milislerin yaklaşık 3 haftadır abluka altında tuttuğu Abdiya ilçesindeki 35 bin sivilin kurtarılması için müdahale çağrısında bulundu.

Marib Valiliğinin resmi sitesi, yerel yönetimde görevli, ismi belirtilmeyen resmi bir kaynağın Marib'in güneyinde bulunan Abdiya ilçesindeki son gelişmelere ilişkin açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, "Abdiya'da 35 bin sivil, 20 günden uzun süredir kuşatma altında, tehlike ve zor insani şartlarda yaşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bölgeye temel ihtiyaç maddelerinin girişinin engellendiği, Husilerin ilçedeki evleri, tarım arazilerini top ve füze saldırısıyla yoğun şekilde hedef aldığı aktarılan açıklamada, bu eylemler savaş suçu ve toplu katliam olarak nitelendirildi.

Açıklamada, BM, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, yaşanan bu insani zorluklar karşısında ahlaki ve yasal görevlerini yerine getirmeye; kuşatma altındakilerin zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya çağrıldı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği hükümet güçleri, Husi milislerin Abdiya ilçesine yönelik saldırılarını püskürtmüştü. Husiler, yaklaşık 3 haftadır Abdiya ilçesini farklı açılardan kuşatma altında tutuyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.