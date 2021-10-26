Yemen'in Hudeyde kentinde mayın patladı: 3 sivil öldü

Yemen'in batısındaki El-Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu ikisi çocuk 3 sivil yaşamını yitirdi.

Yemen Mayın Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hudeyde'ye bağlı Ed-Dureyhimi ilçesinde yola yerleştirilen mayın bir motosikletin geçtiği sırada infilak etti.

Patlama nedeniyle motosiklette bulunan 12 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk ile 60 yaşındaki bir sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu mayının İran destekli Husilerden kalma olduğu ifade edildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, Hudeyde kentinin merkezini ve stratejik öneme sahip Hudeyde Limanı'nı kontrol ederken, kentin doğu ve güney cephelerindeki girişlerin kontrolü ise hükümet güçlerinin elinde bulunuyor.

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