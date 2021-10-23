Yemen'deki Islah Partisinin önde gelen yöneticisi uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan ve Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisinin önde gelen yöneticilerinden Dıyaulhak el-Ehdel, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Ehdel, Taiz kentindeki evinden çıktığı sırada motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırının kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmezken, Parti ve resmi makamlar konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

İran destekli Husilere karşı savaşan "halk direniş güçlerinin" kurulmasına etkin şekilde katkı sağlayan Ehdel, aynı zamanda Taiz ilinin önde gelen şahsiyetlerinden biri olarak tanınıyordu.

Yemen son zamanlarda siyasiler ve aktivistlere yönelik suikastlara sahne oluyor. Yemen Tarım Bakanı Salim Sokotri ile Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'in konvoyuna 10 Ekim'de bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.