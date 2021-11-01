Yemen'deki Husilerin Marib'e düzenlediği füzeli saldırıda ölü sayısı 39'a yükseldi

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin, Marib ilindeki bir sivil yerleşim bölgesine balistik füzeyle düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 39'a yükseldiğini duyurdu.

Yemen haber ajansı SABA, Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani'nin, Husilerin dün gece El-Cuba ilçesine bağlı El-Amud bölgesinde bir hadis okulu ile camiye düzenlediği saldırıyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Saldırıda 39 kişinin öldüğünü, bazı kişilerin de yaralandığını kaydeden ancak yaralı sayısına ilişkin ayrıntı vermeyen İryani, söz konusu saldırının, Husilerin ibadethaneler ile İran'ın mezhep temelli projesine karşı çıkan herkesi hedef almaya dönük yönteminin devamı olduğunu ifade etti.

İryani, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler (BM) ile ABD'nin Yemen özel temsilcileri, BM Güvenlik Konseyi ve insan hakları kuruluşlarına hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme, sivillere dönük bu suçları durdurma ve faillerinden hesap sorma çağrısı yaptı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen Enformasyon Bakanı İryani saldırıya ilişkin gece saatlerinde yaptığı ilk açıklamada, aralarında kadın ve çocukların olduğu 29 sivilin öldüğünü ya da yaralandığını bildirmişti.

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