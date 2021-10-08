Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçleri 9 aydır alıkoydukları petrol gemisini serbest bıraktı

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan destekli koalisyon güçlerinin yaklaşık 9 aydır alıkoyduğu petrol ürünleri taşıyan gemiyi serbest bıraktığını duyurdu.

Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husi kontrolü altındaki Yemen Petrol Şirketi Müdürü Ammar el-Adrayi, 29 bin 979 ton benzin taşıyan geminin alkonulmasından 287 gün sonra serbest bırakıldığını belirtti.

Adrayi, söz konusu geminin alıkonulması nedeniyle yaşanan gecikmenin neden olduğu cezasının 5,7 milyon doları aştığını kaydetti.

Yemen'de Husilerin el koyduğu bölgelerde, yakıt sıkıntısından şikayet ediliyor. Husiler, koalisyon güçlerini, yakıt taşıyan gemileri alıkoymak ve Hudeyde Limanı'na girişlerini engellemekle suçlarken, koalisyon güçleri bu tür açıklamaları yalanlıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.