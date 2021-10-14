Yemen'deki Husiler: Hükümet güçlerine mensup 18 esiri serbest bıraktık - Haberler
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Yemen'deki Husiler: Hükümet güçlerine mensup 18 esiri serbest bıraktık

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Yemen'deki Husiler: Hükümet güçlerine mensup 18 esiri serbest bıraktık

Yemen'de İran destekli Husiler, Zemar ilindeki hapishanede tuttukları hükümet güçlerinden 18 esirin serbest bırakıldığını duyurdu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Zemar ilindeki hapishanede tuttukları hükümet güçlerinden 18 esirin serbest bırakıldığını duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haber de, serbest bırakılan 18 kişinin Marib ve Şebve illerindeki çatışmalar sırasında esir alındığı belirtildi.

Husilerin sözde Zemar Valisi Muhammed Nasır el-Buhayti, söz konusu esirlerin serbest bırakılmasının "Husilerin tek taraflı bir iyi niyet girişimi" olduğunu ifade etti.

Yemen hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de "esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla" ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını Ekim 2020'de gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirildi.

Tarafların elindeki esir sayısına ilişkin ise net bilgi bulunmuyor.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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