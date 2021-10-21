Yemen'de Savaşta 10 Bin Çocuk Öldürüldü ya da Sakat Kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemen'de Savaşta 10 Bin Çocuk Öldürüldü ya da Sakat Kaldı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Yemen'de 2015'te Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun askeri operasyon başlatmasından bu yana 10 bin çocuk öldürüldü ya da sakat kaldı.

Yemen'de 2015'te Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun askeri operasyon başlatmasından bu yana 10 bin çocuk öldürüldü ya da sakat kaldı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu verilerine göre, ülkedeki 11 milyon çocuğun yüzde 25'inin insani yardıma ihtiyacı var

Yemen'de Savaşta 10 Bin Çocuk Öldürüldü ya da Sakat Kaldı
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title