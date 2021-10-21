Yemen'de Savaşta 10 Bin Çocuk Öldürüldü ya da Sakat Kaldı

Yemen'de 2015'te Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun askeri operasyon başlatmasından bu yana 10 bin çocuk öldürüldü ya da sakat kaldı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu verilerine göre, ülkedeki 11 milyon çocuğun yüzde 25'inin insani yardıma ihtiyacı var

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