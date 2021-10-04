Yemen'de sabotaj nedeniyle 4 kentte internet hizmeti verilemiyor - Haberler
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Yemen'de sabotaj nedeniyle 4 kentte internet hizmeti verilemiyor

AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
Yemen'de sabotaj nedeniyle 4 kentte internet hizmeti verilemiyor

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolü altındaki Aden, Ebyen, Lahic ve Dali kentlerinde sabotaj nedeniyle iki gündür internet hizmeti verilemediği bildirildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolü altındaki Aden, Ebyen, Lahic ve Dali kentlerinde sabotaj nedeniyle iki gündür internet hizmeti verilemediği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberler e göre, pazar sabahından itibaren Aden, Ebyen, Lahic ve Dali kentlerinde internet bağlantıları kesildi.

Husilerin sözde İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Musfer Numeyr, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, internet kesintilerinin, söz konusu kentlerdeki fiber optik kablolarına yönelik sabotajlardan kaynaklandığını belirtti.

Numeyr, "Kabloların bir an önce onarılması ve internet erişiminin yeniden sağlanması için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Genel Telekomünikasyon Kurumu, yıllardır Husilerin kontrolünde olan başkent Sana'da bulunduğu için söz konusu kentlerdeki internet ve iletişim hizmetleri de Husiler tarafından yürütülüyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri
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