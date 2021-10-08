Yemen'de koalisyon güçleri Husilere ait silah deposunu vurdu - Haberler
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Yemen'de koalisyon güçleri Husilere ait silah deposunu vurdu

AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
Yemen'de koalisyon güçleri Husilere ait silah deposunu vurdu

Yemen ordusu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, ülkenin doğusundaki Marib kentinde Husi milislere ait silah deposunu vurduğunu duyurdu.

Yemen ordusu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, ülkenin doğusundaki Marib kentinde Husi milislere ait silah deposunu vurduğunu duyurdu.

Yemen ordusu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, koalisyona ait uçaklar, Marib'in Sirvah ilçesinde Husi milislere ait silah deposunu ve askeri araçları hedef aldı.

Husilerden ve koalisyon güçlerinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri
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