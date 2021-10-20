Yemen'de Husilerle çatışmalarda ordudan 4 yüksek rütbeli subay öldü

Yemen ordusu, Husilerle çıkan çatışmalarda 4 üst düzey subayının öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı "SeptemberNet" internet sitesinden yapılan açıklamada, " İran'a bağlı Husilere karşı vatanın kazanımlarını, sabitelerini ve cumhuriyeti savunarak vatani görevlerini yerine getirirken girdikleri savaşta 4 subay şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Ölen subayların Tuğgeneral Musad el-Sayyadi, Tuğgeneral Abdurrakib el-Nakkaş, Albay İbrahim Ali Naci el-Haceri ve Yarbay Tevfik Ali Şidiva olduğu kaydedildi.

Subayların nerede öldüklerine dair bilgi verilmezken, Marib vilayetinde hükümet birlikleriyle Husiler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.