Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında

Yemen hükümeti ile İran destekli Husilerin, çatışmalarda yaşamını yitiren 7 ordu mensubuna karşılık 5 milisin naaşını takas ettiği belirtildi.

İnsani Ara Bulucular Örgütü Başkanı Hadi Cuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Ekim'de karşılıklı olarak 12 naaşın takas edildiğini söyledi.

Takasın, Yemen'in kuzeybatısındaki Sada ilinde Suudi Arabistan sınırındaki cephelerde gerçekleştiğini aktaran Cuman, takas edilen naaşlardan 7'sinin hükümet güçlerine, 5'inin Husilere ait olduğu bilgisini paylaştı.

Yemen'de önde gelen ara buluculardan kabul edilen Cuman, Twitter hesabında da naaşların nakil anına ilişkin video yayımladı.