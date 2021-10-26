Yemen'de 7 ay önce kaçırılan albay, Güney Geçiş Konseyinin elinden kurtarıldı

Yemen'de hükümet kuvvetleri, yaklaşık 7 ay önce kaçırılan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine ait (GGK) hapishanede gizlice alıkonulan bir komutanı kurtardığını duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Toplu Taşıma Tugayı Komutanı Albay Emced Halid, yaptığı açıklamada, Albay Nezih el-Uzeybi'nin, GGK'ye bağlı Güvenlik Kuşağı Tugayı'na ait hapishanelerin birinden özel istihbarat operasyonuyla kurtarıldığını bildirdi.

Albay Uzeybi'nin 7 Mart'ta kaçırıldığını ve o tarihten bu yana alıkonulduğunu belirten Halid, tutuklama durumuna ilişkin savcılığa, ilgili yargı kurumlarına, Savunma Bakanlığına ya da askeri savcılığa hiçbir şekilde bilgi verilmediğini ifade etti.

Kaçırılan albayın, tüm insani hakları ihlal eden GGK milisleri tarafından ağır işkencelere maruz bırakıldığını vurgulayan Halid, operasyon sırasında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Yemen iç savaşı

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler, hükümete bağlı güçler ve BAE destekli GGK arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 2017'de kurulan BAE destekli GGK, geçici başkent Aden dahil olmak üzere güneydeki hayati bölgeler ile stratejik öneme sahip Sokotra'yı kontrolü altında tutuyor.

Ağustos 2019'dan bu yana Aden'de, GGK'ye bağlı ancak kendi aralarında anlaşmazlık bulunan silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.