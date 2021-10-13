Yemen Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumun Husilere baskı yapmaktan aciz olduğunu söyledi

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, uluslararası toplumun, barış çağrılarına karşılık vermeleri için Husilere baskı yapmaktan aciz kaldığını belirtti.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Hadi, Yemen'de 14 Ekim 1963'te İngiliz sömürgesinden kurtulmak için başlatılan ayaklanmanın 58. yıl dönümünde konuşma yaptı.

Uluslararası toplumun, "dünyanın gözü önünde saldırılar düzenleyen, abluka uygulayan ve barış çağrılarını reddeden bir tarafa baskı uygulamaktan aciz kalması" karşısında şaşkın olduğunu dile getiren Hadi, "Yemen'de barış, İran destekli Husi milislerin elinde heder oluyor. Tüm bunlara karşı dünya tepkisiz kalıyor." ifadesini kullandı.

Hadi, Marib'te 35 bin sivilin bulunduğu Abdiya ilçesinin yirmi günü aşkın süredir ilaç ve gıda girişine izin verilmeden kuşatılmasının, Yemenlilerin değerlerine ve savaş ahlakına aykırı olduğunu vurguladı.

Yemen hükümeti, Marib'e bağlı Abdiya ilçesinin Husiler tarafından kuşatma altında tutulmaya devam etmesi durumunda insani bir felaketle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Abdiya ilçesinde 35 bin sivilin kuşatma altındaki dramını iletmişti.

Husiler ise daha önce yaptıkları açıklamada çatışmalarda sivillerin korunacağını teyit etmişti.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı bugünkü açıklamasında Marib vilayetinde Husilerin son üç haftadır düzenlediği saldırılarda 9 sivilin öldüğünü, 123 sivilin yaralandığını bildirmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.