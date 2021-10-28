Yemekhane Hizmetleri Hakkında

ANS Kampüsümüzde yenilenen Yemekhane Otomasyon Sistemimiz 28. 10. 2021 tarihi ile devreye alınmıştır. Yemekhane hizmetlerinden faydalanmak isteyen tüm Öğrenci ve Personelimiz için hazırlanmış olduğumuz Kullanım Kılavuzları'na aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

Yeni sistem ile hesabınıza Bakiye Yükleme işlemlerini ve Rezervasyon (Paket Satın Alma) İşlemlerini https://sanalpos. aku. edu. tr web adresi ile internet üzerinden de yapabileceksiniz. İnternet üzerinden işlem yapabilmek için Yeni Üyelik yapılması zorunlu olup, Üyelik oluşturma ve Hesaba Bakiye Yükleme işlemlerini Bugün (28. 10. 2021) itibari ile yapabilirsiniz. Paket Satın Alma işlemleri 01. 11. 2021 tarihinde aktif edilecektir.

ÖNEMLİ:

Yemekhanelerde bulunan turnikelerden geçiş yapabilmek için, Öğrenci ve Personel Kimlik Kartlarının Merkezi Yemekhane'de bulunan KIOSK cihazlarından 1 defaya mahsus olmak üzere okutulup aktifleştirilmesi gerekmektedir.

(İslami İlimler Fakültesi Öğrenci ve Personelimiz, kendi yemekhanelerinde bulunan KIOSK Cihazından işlem yapabilirler. )

KILAVUZLAR:

Sanal Pos Kullanım Kılavuzu

Kiosk Kullanım Kılavuzu

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