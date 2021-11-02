Yemek siparişlerinde robot kullanımına yönelik talep arttı

ANN Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle kapı kapı dolaşıp yemek teslimatı yapan robotlara talebin arttığı bildirildi.

Robotik dağıtım araçları geliştiren Starship Technologies şirketi Üst Yöneticisi ( Ceo ) Alastair Westgarth, paket servisi için kullanılan robotların kullanımının yaygınlaştığını açıkladı.

Westgarth, talebin her zaman var olduğunu ancak Kovid-19 salgınının etkisiyle öne çıktığını belirterek "Robot kullanımına yönelik talebin tavana ulaştığını gördük." ifadesini kullandı.

Saatte yaklaşık 8 kilometre hareket edebilme kapasitesine sahip, 4 ve 6 tekerlekli robotların kendilerini yönlendirmeleri için GPS, kamera, sensörlere ve bazı lazer tarayıcılara sahip olduğu kaydedildi.

Operatörler tarafından uzaktan takip edilen robotların, hedef noktasına ulaştığında müşterilerin kapağı açmak ve yiyecekleri almak için telefona gelen kodu girmeleri gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Starship firmasına ait 2019'da 250 olan robot dağıtım aracı sayısının 1000'i aştığı bildirildi.

Robotların, İngiltere'de bazı kentlerde ve ABD'de 20 üniversite kampüsünde kullanıldığı kaydedildi.

Miami'de üniversite kampüslerinde ve şehir merkezinde teslimat yapan toplam 400 robotun bulunduğu ifade edildi.

Robotların kullanımındaki olumsuzluklar ise sık sık şarj edilme gerekliliği ve esnek olmayışları olarak sıralanıyor.

Yetkililer, robotların kalabalık şehirlerin kaldırımlarında ilerlemek için uygun olmadığını ancak geniş kaldırımlara sahip yerlerde kullanılabileceğini söylüyor.

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