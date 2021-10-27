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Yem fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yem fabrikasında yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yem fabrikasının silo bölümünde çıkan yangında, 15 ton keçi boynuzu yandı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yem fabrikasının silo bölümünde çıkan yangında, 15 ton keçi boynuzu yandı.

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi D-400 Karayolu kenarında bulunan yem fabrikasında bulunan siloların içinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenice itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında 15 ton keçi boynuzu yandığı öğrenildi.

Yangınla ilgili itfaiye ve polisin incelemesi devam ediyor. - MERSİN

Yem fabrikasında yangın

Yem fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yanan eşyaları arasında sakladığı ziynet eşyalarını aradı

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