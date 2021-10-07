Son dakika haber... Yeditepe Huzur denetimleri; 5 saatte 149 bin 377 kişi kontrolden edildi, 46  ruhsatsız silah ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haber... Yeditepe Huzur denetimleri; 5 saatte 149 bin 377 kişi kontrolden edildi, 46  ruhsatsız silah ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Yeditepe Huzur denetimleri; 5 saatte 149 bin 377 kişi kontrolden edildi, 46  ruhsatsız silah ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre İSTANBUL'da dün gece 3 bin 298 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" denetiminde durumlarından şüphelenilen 5 saat içinde 149 bin 377 kişi kontrolden geçirildi.

İSTANBUL'da dün gece 3 bin 298 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" denetiminde durumlarından şüphelenilen  5 saat içinde 149 bin 377 kişi kontrolden geçirildi. Operasyonda haklarında arama kararı bulunan 717 kişi gözaltına alınırken, 46 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Polis helikopteri ve Deniz polisinin de katıldığı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde yakalandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün gece 3 bin 298 polisin ile polis helikopteri ve deniz polis botların katıldığı operasyon yapıldı. İki ayrı aşamada yapılan "Yeditepe huzur" ismi verilen operasyon sabit ve yol  uygulamaları ile umuma açık yerlerin denetimi yapıldı. İstanbul'da saat 19.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde toplam 149 bin 377 kişi kontrolden geçirildi. Kontrolden geçirilen ve haklarında  çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 449 ile yoklama kaçağı durumda bulunan 268 olmak üzere toplam 717 kişi gözaltına alındı.Polisin yaptığı denetimlerde bir gecede 46 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Bu silahlara ait 135 mermiye de polis tarafından el kondu. Baskınlarda yaklaşık 11 kilogram uyuşturucu madde ile 8 bin 403 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi. Polis dün gece 24 bin 694 otomobil ile 1010 motosiklet olmak üzere toplan 25 bin 704 aracı kontrolden geçirdi. Bu araçlardan evraklarında eksik olan 965 araca işlem yapıldı. 8 adet araç ise trafikten men edildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber... Yeditepe Huzur denetimleri; 5 saatte 149 bin 377 kişi kontrolden edildi, 46  ruhsatsız silah ele geçirildi - Haberler
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