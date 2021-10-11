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Yedikleri mantar sonrası hastanelik oldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yedikleri mantar sonrası hastanelik oldular

Karabük'te yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te yedikleri mantardan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay merkeze bağlı Cumayanı köyünde meydana geldi. B.U. (59), Z.U. (50), C.U. (29) ve H.U. (20) isimli vatandaşlar yedikleri mantar sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı gibi rahatsızlıklarla karşı karşıya kaldı. Zehirlendiklerini düşünen vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

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