YEDİEMİNDEKİ ARAÇLARI SATMA VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON: 10 GÖZALTI

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yediemine alınan araçları satma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yediemine alınan araçları satma vaadiyle vatandaşların dolandırıldığını belirledi. Vatandaşlardan araçları satma vaadiyle yüklü miktarda para aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 3 tabanca, 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Polis, 10 kişiyi, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, tehdit' suçlarından gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.