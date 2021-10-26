YDYO'nun Eğitim Kalitesi Tescillendi

Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitemizin kalite uygulamaları çerçevesinde Pearson firması tarafından denetlenerek uluslararası kalite güvencesi ve akreditasyon belgesini aldı. Böylece, Yabancı Diller Yüksekokulu, yabancı dili en iyi öğretme hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşmak için Pearson firması ile uluslararası tanınırlık sağlayan akreditasyon süreci sonunda; son 3 yıldır başarılı bir şekilde tüm gerekliliklerini yerine getirdiği belgelendi.

Bu belge sayesinde Üniversitemiz bünyesinde görev alan idari ve akademik kadro için profesyonel gelişim sağlandığı ve verilen eğitimin uluslararası standartlarda olduğu kanıtlandı. Ayrıca bu belge hem SDÜ hem de öğrenciler için bir referans oluşturacak. Programı başarıyla bitiren öğrenciler, kalite güvencesi altında, akredite edilmiş sertifikalarını kazanabilecek. Böylece iş başvuruları için akademik özgeçmişlerini zenginleştirmiş olacaklar. Bu sertifikalar İngiltere, Asya, ABD, Avrupa ve Orta Doğu'da birçok kurum ve kuruluş tarafından kabul görmekte olup öğrencilerin eğitimlerine bu bölgelerde devam etmelerine de olanak sağlayacak.

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