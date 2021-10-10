YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı - Haberler
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YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

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YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

10 Ekim 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

10 Ekim 2021 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ekim 2021 tarihinde saat 14. 45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)

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