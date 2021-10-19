Yazar ve Sanatçı Evinde Atölyeler Başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Yazar ve Sanatçı Evi bahar dönemini atölyelerinden; konsantrasyonu arttıran, merkezdeki bir noktanın çevresine çizilen halkalar ve diğer şekillerden oluşan "Mandala" ve çeşitli teknikler ile dilediğiniz kompozisyonu tek renk oluşturmak için öğrenebileceğiniz "Karakalem" atölyesi kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak uyulması gereken kurallar dahilinde faaliyete başlamıştır.

19. 10. 2021 16: 01

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