YAYLADA SU DOLU ÇUKURDA YIKANMAK İSTEYEN AFGAN ÇOBAN BOĞULDU - Haberler
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YAYLADA SU DOLU ÇUKURDA YIKANMAK İSTEYEN AFGAN ÇOBAN BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yaylada yıkanmak için su dolu çukura giren Afgan çoban hayatını kaybetti.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yaylada yıkanmak için su dolu çukura giren Afgan çoban hayatını kaybetti.Ovacık ilçesi Işıkvuran köyündeki Cemalyurdu Yaylası'nda Afganistan uyruklu çoban Nedip Afgani (22) hayvanları otlattığı alana yakın bir yerde yıkanmak için su dolu çukura girdi. Çobanın bir süre sonra sudan çıkmadığını farkeden yayladakiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri Afgani'yi bulmak için çalışma başlattı. AFAD görevlisi dalgıçın yaptığı arama sonucu Afgan çobanın suyun dibinde çamura saplanmış cesedi bulundu. Sudan çıkarılan Afgani'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ovacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAYLADA SU DOLU ÇUKURDA YIKANMAK İSTEYEN AFGAN ÇOBAN BOĞULDU

YAYLADA SU DOLU ÇUKURDA YIKANMAK İSTEYEN AFGAN ÇOBAN BOĞULDU

YAYLADA SU DOLU ÇUKURDA YIKANMAK İSTEYEN AFGAN ÇOBAN BOĞULDU

YAYLADA SU DOLU ÇUKURDA YIKANMAK İSTEYEN AFGAN ÇOBAN BOĞULDU
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Haber: YAYLADA SU DOLU ÇUKURDA YIKANMAK İSTEYEN AFGAN ÇOBAN BOĞULDU - Haberler
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