Yaylada, araçları kara saplanıp, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kamyonetleriyle mahsur kalan 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

İstanbul'dan gezmek için bölgeye gelen 3 arkadaşın içinde bulunduğu kamyonet, kar yağışının etkili olduğu Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'nda yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Araçları kara saplandığı yerden çekilerek çıkarılan 3 kişi kurtarıldı.