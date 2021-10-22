Yaylada, araçları kara saplanıp, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Haberler
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Yaylada, araçları kara saplanıp, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yaylada, araçları kara saplanıp, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kamyonetleriyle mahsur kalan 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kamyonetleriyle mahsur kalan 3 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

İstanbul'dan gezmek için bölgeye gelen 3 arkadaşın içinde bulunduğu kamyonet, kar yağışının etkili olduğu Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'nda yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Araçları kara saplandığı yerden çekilerek çıkarılan 3 kişi kurtarıldı.


Yaylada, araçları kara saplanıp, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Yaylada, araçları kara saplanıp, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Yaylada, araçları kara saplanıp, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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