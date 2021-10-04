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Yayalara yol vermeyen sürücülere drone destekli uygulama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Yayalara yol vermeyen sürücülere drone destekli uygulama Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde trafik ekipleri tarafından drone yardımıyla yaya geçiti uygulaması yapıldı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - - Yayalara yol vermeyen sürücülere drone destekli uygulama

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde trafik ekipleri tarafından drone yardımıyla yaya geçiti uygulaması yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesinde yaya geçiti uygulaması yaptı. Ekipler drone yardımıyla havadan yaya geçiti olan bölgeleri kontrol ederek yayayalara yol vermeyen araçları tespit etti. Trafik ekipleri tespit edilen araçlara ise 652 TL para cezası kesildi. Öte yandan uygulamanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi. Uygulama kapsamında hatalı park eden sürücüler de polis otolarından anons edilerek uyarıldı.

Ticari taksi şoförü Canberk Çevik, "İnsanlar halen yaya geçidinn üstünlüğünün farkında değiller. Yağmur yağıyor insanlar ıslanıyor. Halen yol vermiyorlar. Bizim insanlarımızın bu konudaki bilinçsizliği. Bu uygulamayı yapsınlar. Cezayı yesinler. Yol vereceksin bu kadar basit. İki dakika duracaksın. Ama yol vermiyorlar. Bu konuda bizim insanımız bilinçsiz. Ben uygulamayı başarılı buluyorum" ifadelerine yer verdi.

Yayalara yol vermeyen sürücülere drone destekli uygulama

Yayalara yol vermeyen sürücülere drone destekli uygulama

Yayalara yol vermeyen sürücülere drone destekli uygulama

Yayalara yol vermeyen sürücülere drone destekli uygulama
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