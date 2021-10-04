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Yayalara yol vermeyen sürücülere drone destekli uygulama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yayalara yol vermeyen sürücülere drone destekli uygulama

Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde trafik ekipleri tarafından drone yardımıyla yaya geçidi uygulaması yapıldı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde trafik ekipleri tarafından drone yardımıyla yaya geçidi uygulaması yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesinde yaya geçidi uygulaması yaptı. Ekipler drone yardımıyla havadan yaya geçidi olan bölgeleri kontrol ederek yayalara yol vermeyen araçları tespit etti. Trafik ekipleri tespit edilen araçlara ise 652 TL para cezası kesildi. Öte yandan, uygulamanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi. Uygulama kapsamında hatalı park eden sürücüler de polis otolarından anons edilerek uyarıldı.

Ticari taksi şoförü Canberk Çevik, "İnsanlar halen yaya geçidin üstünlüğünün farkında değiller. Yağmur yağıyor insanlar ıslanıyor. Halen yol vermiyorlar. Bizim insanlarımızın bu konudaki bilinçsizliği. Bu uygulamayı yapsınlar. Cezayı yesinler. Yol vereceksin bu kadar basit. İki dakika duracaksın. Ama yol vermiyorlar. Bu konuda bizim insanımız bilinçsiz. Ben uygulamayı başarılı buluyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Yayalara yol vermeyen sürücülere drone destekli uygulama

Yayalara yol vermeyen sürücülere drone destekli uygulama

Yayalara yol vermeyen sürücülere drone destekli uygulama

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