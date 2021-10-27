Yayalar Kırmızı Çizgimizdir Farkındalık Etkinliği

Yayalar Kırmızı Çizgimizdir Farkındalık Etkinliğiİçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" temasıyla ilimizde sürücülerimize yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla; valiliğimiz koordinasyonunda Kıbrıs Meydanı'nda yapılan "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" etkinliğine Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra, Garnizon Komutan Vekili Kurmay Başkanı Alb. Ahmet Tunç, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutan Yard. Kd. Alb. Nuri Serkant Kara ile ilgili Kamu Kurum ve kuruluş temsilcileri katılarak yaya geçidine kırmızı çizgi çektiler. Vali Coşkun burada yaptığı konuşmada, "Bilindiği üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun öncülüğünde yaya önceliği ve güvenliği konusunda "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" mottolarıyla farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Bu sloganlar çerçevesinde bizlerde bugün sürücülerimize kontrolsüz yaya geçitlerinde daha dikkatli olmaları noktasında farkındalık oluşturmak için Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız ve paydaş kurumlarımızla birlikte sahadayız. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimden istirhamım, yaya kazalarının azalması için önceliği yayalara verelim ve mutlaka trafik kurallarına uyalım. Bu vesileyle yayalarımızın güvenliği adına yapılan farkındalık çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Araç sürücülerine broşür, kırmızı düdük ve şapka takdim eden Vali Coşkun ve beraberindeki heyet, sürücüler ve yayalardan trafik kurallarına duyarlılık göstermelerini rica ettiler. Vali Coşkun etkinlik sonrasında taksi durağı esnafı ve vatandaşlarla da bir süre hasbihal ederek yaya geçitlerinde yaya önceliğinin önemine vurgu yaptı.

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