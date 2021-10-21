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Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'park yapılmaz' tabelasının önüne bırakılan otomobilin camına asılan tepki yazısı görenleri hayrete düşürdü.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'park yapılmaz' tabelasının önüne bırakılan otomobilin camına asılan tepki yazısı görenleri hayrete düşürdü.

İnegöl'de duyarsız sürücülerin yaptığı hatalı parklar tepkilere neden olurken son olarak Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya yolu üzerine park eden araca bir vatandaştan afişli tepki geldi. Hatalı park eden aracın camına A4 kağıdı ile "Değerli öküz aracını düzgün yere park et" yazısı yazılarak şoför kapısının camına asıldı. Tepki yazısını kimin astığı merak konusu oldu. - BURSA

Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi

Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi

Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi

Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi

Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi

Yaya yoluna park edilen aracın camına asılan yazı şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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