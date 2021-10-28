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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı Ordu'da, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmekte olan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı

ORDU - Ordu'da, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmekte olan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Hükümet caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safet K. isimli yaşlı kadın, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada cadde üzerinde 52 RT 520 plakalı otomobili ile seyreden M.E., kadını fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere yığılırken, çevredekiler durumu 112'ye bildirdi.

Hafif şekilde yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Son Dakika Haberleri
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