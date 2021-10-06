Yavuz sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Haberler
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Yavuz sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | Genel

- Yavuz sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla 2018'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından satın alınan "Yavuz" gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

- Yavuz sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İSTANBUL - Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla 2018'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından satın alınan "Yavuz" gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla 2018'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından satın alınan "Yavuz" gemisi 14 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Tpao'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlandığı belirtilerek, "Kule söküm işlemleri tamamlanan Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'ndan ayrılarak Yenikapı açıklarına demirledi. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yavuz, Boğaz geçişini gerçekleştirerek Karadeniz'e hareket edecek" ifadeleri kullanılmıştı. Yavuz gemisi saat 11.40 sıralarında hareket ederek saat 12.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaştı. Öte yandan Yavuz sondaj gemisi vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Yavuz sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yavuz sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yavuz sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yavuz sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yavuz sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Haberler
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